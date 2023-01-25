В Новосибирске установили личность мужчины, найденного мёртвым под Бугринским мостом

Мужчину нашли мертвым в снегу. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске двое парней нашли припорошенное тело мужчины под Бугринским мостом. Фото и видео появились в социальных сетях 20 января. К делу тут же подключилось МВД и выехали на место. КП-Новосибирск удалось узнать, кем был погибший.

- Ему около 50 лет и у него 6 детей. Старшей дочке 6 лет, а младшим по два года. Всегда работящий был, не пил, ничего не употреблял. Жена у него молодая, дети всегда чистые, опрятные. Он был очень ответственный мужчина, работящий, - рассказали КП-Новосибирск знакомые семьи.

По их словам, мужчина пропал несколько дней назад.

- За два дня до пропажи ушел за хлебом и не вернулся. Не знаем, полиция разыскивала его или нет. Знаю, что он болел сильно долгое время, может быть ему плохо стало, - рассуждает знакомая семьи.

Причина смерти новосибирца до сих пор неизвестна.

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