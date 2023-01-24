Полиция возбудила уголовное дело после ДТП со скорой под Новосибирском с четырьмя погибшими

В Новосибирской области МВД возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли четыре человека. Фото: прокуратура НСО

В Новосибирской области МВД возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли четыре человека. Авария случилась рано утром 24 января на трассе в Коченевском районе. Медицинский «УАЗ» наехал на барьер, вылетел на встречку, где столкнулся с иномаркой, а затем загорелся. От удара легковушка превратилась в груду металлолома, а пламя уничтожило скорую помощь.

— По факту дорожно-транспортного происшествия с участием скорой помощи следователем Отдела МВД России по Коченевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц), — сообщили в областном МВД.

В аварии погибли водитель скорой и фельдшер. Смертельные травмы также получили два человека, ехавших в легковушке.

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