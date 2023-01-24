«Трагедия глубоко тронула многих»: глава Минздрава НСО выразил соболезнования семьям погибших в ДТП со скорой помощью

В ДТП по скорой помощью погибли четверо, еще трое пострадали. Фото: прокуратура НСО

Глава регионального Минздрава Константин Хальзов выразил соболезнования родным погибших в ДТП со скорой помощью. Напомним, что авария произошла утром 24 января в Коченевском районе Новосибирской области. Там на 4-м километре Северного объезда автомобиль скорой помощи наехал на бордюр и вылетел на встречку, где столкнулся с «Мицубиси». В легковушке с ночной смены возвращались работники склада «Ярче». А в скорой находились медработники, возвращающиеся после доставки пациентов из Татарска в Новосибирск. В ДТП погибли четверо: фельдшер и второй водитель скорой, а также водитель и пассажир «Мицубиси».

— Произошла трагедия, которая глубоко тронула многих, — отреагировал на произошедшее Константин Хальзов. — Погибли, в том числе, сотрудники скорой помощи. Искренне соболезную близким погибших — и наши коллег, и тех, кто находился в момент аварии во второй машине.

По словам министра, троим пострадавшим в аварии: первому водителю скорой и двум пассажирам «Митсубиси» медпомощь оказывается под контролем специалистов службы санавиации областной больницы.

Также соболезнования в связи с трагедией выразил главврач Татарской районной больницы Евгений Пендюк.

— Для всего нашего коллектива это большое горе. Мы, разумеется, поддержим родных наших сотрудников. Приношу глубочайшие соболезнования и близким мужчин, погибших в автомобиле «Мицубиси», — сообщил Пендюк.

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