МУП «Спецавтохозяйство» наладило регулярный вывоз мусора в Новосибирске

В Новосибирске нормализовалась ситуация с вывозом ТКО.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Новосибирске налажен регулярный вывоз мусора перевозчиком МУП «Спецавтохозяйство». Об этом сообщили в мэрии города.
Недавно предприятие стало основным подрядчиком по транспортировке ТКО в Новосибирске. Теперь оно затрагивает все районы города.
− Ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов на территории Новосибирска нормализована. Однако есть проблемы с вывозом крупногабаритного мусора, − отметил первый заммэра Олег Клемешов.
Также имеются некоторые проблемы с раздельным сбором мусора. Контейнеры пока не опустошают вовремя. Олег Клемешов обратился к главам районных администраций и попросил уделить этим моментам больше внимания.
Ранее КП-Новосибирск писала, что МУП «Спецавтохозяйство» готово принять на работу сотрудников новосибирского «ЭкоТранс-Н».
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