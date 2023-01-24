МУП «Спецавтохозяйство» наладило регулярный вывоз мусора в Новосибирске

В Новосибирске нормализовалась ситуация с вывозом ТКО. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске налажен регулярный вывоз мусора перевозчиком МУП «Спецавтохозяйство». Об этом сообщили в мэрии города.

Недавно предприятие стало основным подрядчиком по транспортировке ТКО в Новосибирске. Теперь оно затрагивает все районы города.

− Ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов на территории Новосибирска нормализована. Однако есть проблемы с вывозом крупногабаритного мусора, − отметил первый заммэра Олег Клемешов.

Также имеются некоторые проблемы с раздельным сбором мусора. Контейнеры пока не опустошают вовремя. Олег Клемешов обратился к главам районных администраций и попросил уделить этим моментам больше внимания.

Ранее КП-Новосибирск писала, что МУП «Спецавтохозяйство» готово принять на работу сотрудников новосибирского «ЭкоТранс-Н».

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