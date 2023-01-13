МУП «Спецавтохозяйство» готово принять на работу сотрудников новосибирского «ЭкоТранс-Н»

МУП «САХ» укрепляет свои позиции на мусорном рынке. Фото: Экология-Новосибирск

Сотрудники компании «ЭкоТранс-Н», с которой ранее была расторгнута часть договоров на вывоз мусора, могут устроиться на работу в МУП «Спецавтохозяйство». Об этом в ходе общения с журналистами 13 января заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Градоначальник заявил, что 9 января власти заключили договор с МУП «САХ». Теперь предприятие отвечает за вывоз отходов в Ленинском, Заельцовском, Октябрьском и Железнодорожном районах. Ранее эти районы обслуживала компания «ЭкоТранс-Н».

«Спецавтохозяйство» не обслуживает только Центральный и Калининский районы.

− В ходе изменений на рынке МУП «САХ» готовы подхватить тех, кто работал в компании «ЭкоТранс-Н»: автомобили, технику, самих специалистов, − подчеркнул Анатолий Локоть.

Ранее КП-Новосибирск писала, что мэрия Новосибирска назвала причину сбоев в вывозе мусора в городе.

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