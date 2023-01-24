Новосибирцев предупредили о гололеде и заносах из-за снегопадов

Гололеда и заносов ждут на дорогах Новосибирска из-за снегопадов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гололеда и заносов ждут на дорогах Новосибирска из-за снегопадов. Об этом на аппаратном совещании 24 января сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Сергей Куценко.

Напомним, ранее синоптики предупреждали – снегопады будут накрывать город до 29 января. По словам Сергея Куценко, практически все дни на этой неделе будут облачными и снежными.

− На дорогах ожидаются гололедица и снежные заносы, − предупредил глава департамента по ЧС.

Ночью температура будет понижаться до -15, в некоторые дни – до -25. Днем прогнозируют до -18 градусов. Сергей Куценко отметил, что к концу недели в городе потеплеет. Днем будет -10…-15, а ночью – до -18.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber