Фото и видео с места смертельного ДТП со сгоревшей скорой помощью появились в соцсетях

В аварии погибли 4 человека. Фото: "АСТ-54".

В соцсетях появились жуткие кадры с места смертельной аварии со скорой помощью в Коченевском районе НСО. Ранее сообщалось, что медицинский «УАЗ» вылетел с дороги, наехал на барьерное ограждение, и загорелся.

Скорая выгорела дотла. Фото: "АСТ-54".

Известно, что скорая наехала на барьерное ограждение. Фото: "АСТ-54".

На кадрах, которые опубликовали в группе «АСТ-54», видно, что огонь полностью уничтожил машину скорой помощи. Также в груду металлолома превратилась легковушка, с которой столкнулась скорая.

Известно, что в аварии погибли 4 человека.

Легковушка, с которой столкнулась скорая, получила критические повреждения. Фото: "АСТ-54".

– Водитель «Мицубиси», мужчина 1980 года рождения. Таже погиб пассажир легковушки. ДТП унесло жизни и двух пассажиров скорой помощи. Пострадали в аварии 2 пассажира «Мицубиси», а также водитель скорой, – сообщали в ГУ МВД по Новосибирской области.

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