Фото и видео с места смертельного ДТП со сгоревшей скорой помощью появились в соцсетях

В аварии погибли 4 человека. Фото: "АСТ-54".
В соцсетях появились жуткие кадры с места смертельной аварии со скорой помощью в Коченевском районе НСО. Ранее сообщалось, что медицинский «УАЗ» вылетел с дороги, наехал на барьерное ограждение, и загорелся.
Скорая выгорела дотла. Фото: "АСТ-54".
Известно, что скорая наехала на барьерное ограждение. Фото: "АСТ-54".
На кадрах, которые опубликовали в группе «АСТ-54», видно, что огонь полностью уничтожил машину скорой помощи. Также в груду металлолома превратилась легковушка, с которой столкнулась скорая.
Известно, что в аварии погибли 4 человека.
Легковушка, с которой столкнулась скорая, получила критические повреждения. Фото: "АСТ-54".
– Водитель «Мицубиси», мужчина 1980 года рождения. Таже погиб пассажир легковушки. ДТП унесло жизни и двух пассажиров скорой помощи. Пострадали в аварии 2 пассажира «Мицубиси», а также водитель скорой, – сообщали в ГУ МВД по Новосибирской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Погибли 4 человека: под Новосибирском скорая помощь вылетела с дороги и загорелась
Под Новосибирском скорая помощь вылетела с дороги и загорелась (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер