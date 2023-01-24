В ГИБДД ищут водителя, который сбил двух школьников в Новосибирске и уехал

В ГИБДД устанавливают личность водителя, который уехал с места ДТП с двумя детьми. Фото: предоставлено родственницей пострадавшего.

В Новосибирске устанавливают личность водителя иномарки, который наехал на двух детей на пешеходном переходе. Об этом сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

– По данному факту наезда на несовершеннолетних сотрудники ГИБДД ориентированы на установление личности водителя и привлечения его к административной ответственности, – рассказали в Госавтоинспекции.

Напомним, ранее мама одного из пострадавших сообщила КП-Новосибирск, что одному из детей иномарка переехала ногу. Водитель после инцидента поправил зеркало и поехал дальше.

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