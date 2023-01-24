«Поправил зеркало и поехал дальше»: водитель иномарки сбил двух детей на светофоре в Новосибирске

В Новосибирске водитель иномарки переехал ногу ребенку, ударил второго и сбежал. Фото: предоставлено героиней публикации.

В Новосибирске водитель иномарки на запрещающий сигнал светофора вылетел на двух детей, которые переходили дорогу. Мама одного из пострадавших Анна рассказала КП-Новосибирск, что ДТП на перекрестке улиц Дачной и Дуси Ковальчук произошло вечером 23 января, примерно в 19:00.

После того, как автомобиль задел одного мальчика и переехал ногу второму, водитель поправил зеркало и умчал с места аварии.

– Дети переходили дорогу на зелёный свет, на них вылетела машина. После наезда водитель поправил зеркало, которое сложилось от удара об моего ребёнка, и уехал. Второму ребёнку проехал по ноге – хорошо, что на нем была прочная обувь и удалось избежать травмы, – сообщила КП-Новосибирск Анна.

Родственники пострадавших еще не обращались в полицию из-за невозможности установить номер автомобиля по видео с камер наблюдения.

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