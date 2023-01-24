«Никогда здесь такую толпу не видела»: новосибирцы массово спустились в метро «Площадь Маркса» из-за пробок

Новосибирцы встали в невиданные очереди на станции "Площадь Маркса". Фото: предоставлено читателем КП-Новосибирск.
Утром во вторник, 24 января, новосибирцы заметили огромную толпу на станции метро «Площадь Маркса». Причиной мог стать ночной обрыв троллейбусных проводов, из-за которого водители встали в длинные пробки возле частично перекрытой площади Труда.
– Никогда в это время такого количества людей на Маркса не видела. Видимо, после 10-балльных пробок все в метро спустились, – рассказала читательница КП-Новосибирск.
Горожане столпились в метро после аварии с троллейбусными проводами на площади Труда. Фото: предоставлено читателем КП-Новосибирск.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что ночью на площади Труда самосвал поднятым кузовом оборвал провода троллейбусов.
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