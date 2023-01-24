Названа причина задержания экс-директора новосибирского театра «Красный факел» Александра Кулябина. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В квартире экс-директора новосибирского театра «Красный факел» Александра Кулябина проходят обыски. Сам бывший руководитель, по данным прокуратуры, задержан. Ему вменяют растрату в крупном размере. КП-Новосибирск выяснили подробности случившегося.

– Растрату выявила проверка контрольно-ревизионного управления НСО. Она установила, что Кулябин незаконно выплачивал надбавку к зарплате своему сыну Тимофею Кулябину, который работал в театре главным режиссером. Деньги на эти выплаты шли из бюджета Новосибирской области. За несколько лет сумма выплат превысила 1 миллион 700 тысяч рублей, – рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Деньги эти Кулябин старший вернул, взяв их из бюджета театра. На него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкции статьи предусматривают лишение свободы до 10 лет.

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