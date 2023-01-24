В Новосибирске на экс-директора театра «Красный факел» возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На экс-директора новосибирского театра «Красный факел» Александра Кулябина возбудили уголовное дело. Произошло это в результате взаимодействия прокуратуры, полиции и ФСБ Новосибирской области 23 января.

– Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата денежных средств в особо крупном размере), – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В квартире Кулябина прошли обыски. Самого экс-директора задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование уголовного дела контролируют в прокуратуре.

Об увольнении Кулябина стало известно в конце декабря 2022 года.

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