Фото и видео горящего автобуса на площади Кирова в Новосибирске опубликовали в соцсетях

Фото и видео горящего автобуса появились в соцсетях. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО / АСТ-54.

Утром во вторник, 24 января, в Новосибирске полностью выгорел пассажирский автобус на маршруте № 160. ПАЗ вспыхнул на улице Сибиряков-Гвардейцев, все пассажиры успели выбраться.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области опубликовали видео тушения пожара. Также ролики и фото пылающего автобуса прислали в группу «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Люди успели выйти, один из пассажиров сообщил о ЧП в экстренные службы. Фото: АСТ-54.

В комментариях очевидцы сообщили, что слышали хлопки – скорее всего, с таким звуком у автобуса взрывались шины. В МЧС уточнили, что пожар распространился по всей площади транспортного средства.

Ранее в мэрии на запрос КП-Новосибирск сообщали, что немуниципальные автобусы ПАЗ в среднем изношены на 72 %.

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