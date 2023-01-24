Автобус с пассажирами загорелся на Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске рано утром 24 января на Сибиряков-Гвардейцев загорелся пассажирский автобус автобус № 160. Произошло ЧП рядом с остановкой.

– В Кировский район пожарные выехали в 07:28 утра, прибыли в 07:33. Очевидцы сообщили, что горит автобус с газовым оборудованием. Пожар по всей площади. Густой дым, – прокомментировали ЧП в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что люди успели выбраться самостоятельно. Локализовали пожар в 07:37.

На кадрах с места ЧП видно, что пламя полностью охватило пассажирский автобус. Причина пожара уточняется.

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