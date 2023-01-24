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НовостиОбщество24 января 2023 2:26

Стоимость строительства экопарка «Хомутина» под Новосибирском уменьшилась в три раза

С полумиллиарда она опустилась ниже 200 миллионов рублей
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирской области в 3 раза снизилась стоимость строительства экопарка.

В Новосибирской области в 3 раза снизилась стоимость строительства экопарка.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Стоимость строительства экопарка «Хомутина» в Новосибирской области пересмотрели и оценили в 166,5 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на администрацию Маслянинского района.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что на создание парка будет выделено около 500 миллионов рублей. Об этом сообщал глава Минэкономразвития региона Лев Решетников.

Проект будет реализован в ближайшие два года. В экопарке развернут детский палаточный лагерь, построят усадьбу с пасекой. Туристы и местные жители смогут заниматься в экопарке экстремальными видами спорта и сплавляться по реке.

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