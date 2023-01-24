Стоимость строительства экопарка «Хомутина» под Новосибирском уменьшилась в три раза

В Новосибирской области в 3 раза снизилась стоимость строительства экопарка.
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
Стоимость строительства экопарка «Хомутина» в Новосибирской области пересмотрели и оценили в 166,5 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на администрацию Маслянинского района.
Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что на создание парка будет выделено около 500 миллионов рублей. Об этом сообщал глава Минэкономразвития региона Лев Решетников.
Проект будет реализован в ближайшие два года. В экопарке развернут детский палаточный лагерь, построят усадьбу с пасекой. Туристы и местные жители смогут заниматься в экопарке экстремальными видами спорта и сплавляться по реке.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер