В Новосибирской области построят эко-парк за 500 миллионов рублей

В Маслянинском районе Новосибирской области построят новый эко-парк «Хомутина».
Фото: Тимур ХАНОВ
В Маслянинском районе Новосибирской области построят новый эко-парк «Хомутина». Его обустройство обойдется примерно в 500 миллионов рублей.
— Проект большой — примерно на уровне 500 миллионов рублей. Он очень важен стратегически, как раз чтобы мы могли иметь точку притяжения, где могли бы дети, студенты проводить большие мероприятия. Я уже концепцию этого проекта просмотрел, — пояснил министр экономического развития региона Лев Решетников изданию ТАСС.
Планируется, что этот парк будет рассчитан на 400 тысяч посещений в год. Там можно будет сплавляться по реке, заниматься экстремальным спортом. Будет также иметься специально оборудованная усадьба с пасекой. Строиться эко-парк будет в рамках государственно-частного партнерства.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирской области в Караканском бору планируется создать особо охраняемую природную территорию. Природный парк будет занимать около 110,0 тысяч га (с исключением земель населенных пунктов из границ).
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Природный парк будет занимать около 110,0 тысяч га (подробнее).
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