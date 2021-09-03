Андрей Травников: «На примере Караканского бора надо выработать образцовую модель в сфере лесных отношений»

В Новосибирской области в Караканском бору планируется создать особо охраняемую природную территорию. Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирской области в Караканском бору планируется создать особо охраняемую природную территорию. Министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко рассказал Губернатору Андрею Травникову о том, как реализуется этот план. На сегодняшний день уже обозначены границы этой территории и выбран арендатор, который будет непосредственно управлять бором.

— Когда мы запускаем в леса арендатора, мы ожидаем, что должен зайти хороший хозяин, который и сам бережно относится ко вверенному ему лесу и другим не дает нарушать закон. Чтобы ко всем пришло осознание того, что мы приняли важное решение не только для формального обозначения границ охранной зоны, а чтобы изменить отношение к этой территории. Здесь должно быть два хозяина — арендатор и наш лесхоз, — отметил глава региона. — Сегодня из заметных нарушений: скопление порубочных остатков, своевременно не вывезенных из леса, большое количество пилорам в селах, непонятно откуда берущих сырье. Нужно навести порядок в этом направлении и вообще выработать на этом примере образцовую модель в сфере лесных отношений, управления нашими лесными запасами.

Природный парк будет занимать около 110,0 тысяч га, с исключением земель населенных пунктов из границ. Фото: Правительство Новосибирской области

В соответствии с планом мероприятий по созданию особо охраняемой природной территории регионального значения — природного парка «Караканский бор», утвержденного распоряжением Правительства Новосибирской области от 04.08.2020 № 327-рп, подготовлены материалы обоснования создания в Новосибирской области природного парка, включающие предложения администрации Ордынского района и экологической общественности. Для установления на местности границ природного парка осуществлен комиссионный выезд в Караканский бор в сентябре 2020 года. Материалы обоснования обсуждены в ходе рабочих встреч с представителями научных организаций и экологической общественности из числа членов рабочей группы по развитию особо охраняемых природных территорий регионального значения в Новосибирской области. Для обсуждений подготовлены 6 вариантов предварительного графического описания границ природного парка.

Природный парк будет занимать около 110,0 тысяч га (с исключением земель населенных пунктов из границ). Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области заключены государственные контракты на оказание услуг для обеспечения нужд Новосибирской области, подготовлен проект режима особой охраны природного парка «Караканский бор» и его функциональных зон.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как проходит благоустройство Заельцовского парка в Новосибирске. Недавно стало известно, что работы там планируется завершить раньше срока. Согласно договору, парк должны были открыть в июле 2022 года, однако, есть вероятность, что он снова будет доступен для новосибирцев уже весной. По оценке подрядчика, работы выполнены более чем на 70%. В перспективе там планируется обустроить велосипедные дорожки, проложить экотропу и дорожки для скандинавской ходьбы, построить новую детскую площадку и обустроить так называемую «неоновую рощу», где художники смогут устанавливать свои арт-объекты. При этом все изменения не должны повредить природный ландшафт.

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