Реконструкцию Заельцовского парка в Новосибирске завершат раньше срока

Планируется, что так парк будет выглядеть после реконструкции. Фото: Мэрия Новосибирска
Благоустройство Заельцовского парка в Новосибирске планируется завершить раньше срока. Согласно договору, парк планировалось открыть в июле 2022 года, однако, есть вероятность, что он снова будет доступен для новосибирцев уже весной.
— По оценке подрядчика, работы выполнены более чем на 70 %. Темп хороший. Планируем в этом году закончить обустройство всех пешеходных зон, чтобы уже следующей весной открыть парк для прогулок, — отметил мэр города Анатолий Локоть.
В парке планируется обустроить велосипедные дорожки, проложить экотропу и дорожки для скандинавской ходьбы. При этом все изменения не должны повредить природный ландшафт.
На время ремонта сам парк закрыт для посетителей, но сибиряки могут гулять по территории вокруг. У реки, со стороны лыжного комплекса «Локомотив», продолжает работать спортплощадка.
Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала о том, какие именно изменения ждут Заельцовский парк. Помимо всего прочего, в парке установят дополнительную детскую площадку из экоматериалов, амфитеатр и малую сцену. Рядом с детской площадкой планируют возвести сухой ручей из многолетних растений. Для художников организуют неоновую рощу: здесь они смогут устанавливать разные арт-объекты, которые вечером будут подсвечиваться.
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Об этом сообщили в мэрии города (подробнее).
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