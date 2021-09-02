Реконструкцию Заельцовского парка в Новосибирске завершат раньше срока

Планируется, что так парк будет выглядеть после реконструкции. Фото: Мэрия Новосибирска

Благоустройство Заельцовского парка в Новосибирске планируется завершить раньше срока. Согласно договору, парк планировалось открыть в июле 2022 года, однако, есть вероятность, что он снова будет доступен для новосибирцев уже весной.

— По оценке подрядчика, работы выполнены более чем на 70 %. Темп хороший. Планируем в этом году закончить обустройство всех пешеходных зон, чтобы уже следующей весной открыть парк для прогулок, — отметил мэр города Анатолий Локоть.

В парке планируется обустроить велосипедные дорожки, проложить экотропу и дорожки для скандинавской ходьбы. При этом все изменения не должны повредить природный ландшафт.

На время ремонта сам парк закрыт для посетителей, но сибиряки могут гулять по территории вокруг. У реки, со стороны лыжного комплекса «Локомотив», продолжает работать спортплощадка.

Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала о том, какие именно изменения ждут Заельцовский парк. Помимо всего прочего, в парке установят дополнительную детскую площадку из экоматериалов, амфитеатр и малую сцену. Рядом с детской площадкой планируют возвести сухой ручей из многолетних растений. Для художников организуют неоновую рощу: здесь они смогут устанавливать разные арт-объекты, которые вечером будут подсвечиваться.

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Об этом сообщили в мэрии города (подробнее).

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