Заельцовский парк в Новосибирске закроют 15 апреля: рассказываем, из-за чего

Заельцовский парк в Новосибирске закроют на реконструкцию 15 апреля. Фото: Мэрия Новосибирска

Заельцовский парк в Новосибирске закроют на реконструкцию 15 апреля. Об этом сообщили в мэрии города. Генподрядчик заключил с парком муниципальный контракт на сумму 170 миллионов рублей.

— Сначала произойдет демонтаж, потом — работа с инженерными коммуникациями, в основном с системой энергоснабжения. После этого начнутся работы по водоснабжению. Также мы проработаем вопрос безопасности — будут установлены системы видеонаблюдения и оповещения. После этого смонтируют опоры освещения, будут организованы тропиночные сети, а потом установят малые архитектурные формы и площадки. Завершающий этап — замена основной центральной аллеи, — отметила заместитель директора муниципального автономного учреждения города Новосибирска «Дирекция городских парков» Дарья Нарыжникова.

Для художников организуют неоновую рощу: здесь они смогут устанавливать разные арт-объекты. Фото: Мэрия Новосибирска

Основную аллею в парке разделят на две части — для гуляющих и для катающихся. Прогулочная часть будет покрыта брусчаткой, проезжая — заасфальтирована. Будут также организованы тропы для скандинавской ходьбы и памп-трек. А зимой здесь можно будет кататься на лыжах и коньках.

Кроме этого, в парке установят дополнительную детскую площадку из экоматериалов, амфитеатр и малую сцену. Рядом с детской площадкой планируют возвести сухой ручей из многолетних растений .Для художников организуют неоновую рощу: здесь они смогут устанавливать разные арт-объекты, которые вечером будут подсвечиваться.

В парке установят дополнительную детскую площадку из экоматериалов. Фото: Мэрия Новосибирска

В парке появится также специальная экотропа, по которой будут проходить экскурсии по парку. В парк снова вернут те растения, которые выпали из его растительного состава парка, такие как например папоротники и фиалки. Еще в пределах экотропы планируется воссоздать лабораторию под открытым небом со специальными приспособлениями, которые позволят наблюдать за насекомыми и изучать их поведение. Домики разместят не только для насекомых, но и для белок и птиц.

Генподрядчик заключил с парком муниципальный контракт на сумму 170 миллионов рублей. Фото: Мэрия Новосибирска

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