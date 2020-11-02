Сквер за оперным театром изменится: рассказываем, что там появится в ближайшее время

В Новосибирске в сквере за оперным театром появятся новые пешеходные дорожки, фонари и скамейки. Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска

В Новосибирске в сквере за оперным театром появятся новые пешеходные дорожки, фонари и скамейки. Планируется, что работы будут закончены через две недели. Как пояснил мэр города Анатолий Локоть, график работ сдвинулся из-за задержки финансирования.

— Это последний объект благоустройства в этом году. Он входит в число выполненных сверх плана. Из-за пандемии возникли сложности с финансированием. Средства из городского бюджета сумели выделить после всех процедур только в конце лета, поэтому к работам приступили фактически в конце октября. Тем не менее, подрядчик смотрит оптимистично, максимум через две недели работы планирует завершить, — отметил Анатолий Локоть. — Хотелось бы успокоить тех, кто принимал участие в посадке деревьев в прошлом году: все деревья сохранили, их просто пересадили в другое место в связи с перепланировкой дорожек.

Планируется, что работы будут закончены через две недели. Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска

Общая площадь сквера — почти 1,5 гектара. Как рассказал начальник управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска Вадим Полещук, в этом году планируют проложить в сквере транзитные пешеходные дорожки и тротуары. Всего уложат более 3 тысяч квадратных метров твердого покрытия. В сквере также установят новые уличные фонари и четыре 11-метровые мачты освещения на площадке для скейтборда. На очереди — установка 12 лавочек и урн. А внешний вид сквера украсит собой дизайнерская нестандартно-длинная бетонная скамейка. Пока же, кроме всего прочего, рабочие монтируют лотки водоотведения — вся вода со сквера будет стекать по ним в ливневку. Параллельно ведутся работы по озеленению.

— Планируем высадить 1,5 тыс. штук кустарника кизильник, 800 спирей. В текущем году убираем аварийные деревья. Планируем проработать северные мотивы в ландшафтном дизайне, за основу возьмем существующие сосновые массивы, — поделилась планами директор МКУ «Горзеленхоз» Наталья Цветкова.

Вдоль трамвайной линии специально посадят кустарники, чтобы обезопасить людей. Прорабатывается и важный вопрос по организации общественного туалета на территории сквера. Всего работы по благоустройству за оперным обошлись чуть более, чем в 10 миллионов рублей.

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