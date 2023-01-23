«Задушил и спрятал тело за селом»: под Новосибирском прошел суд над 20-летним парнем, убившим знакомого

Парень задушил знакомого, а потом вывез его тело за село и спрятал. Фото: кадр из видео

На 9 лет осудили 20-летнего парня, который задушил своего знакомого, а потом вывез тело за село под Новосибирском и спрятал.

— Подсудимый признан виновным в убийстве своего знакомого. Ему назначено наказание в виде 9 лет колонии строго режима, — сообщили в региональном Следственном комитете.

Напомним, произошло убийство 5 октября 2020 года. Осужденный повздорил со своим другом и в пылу ссоры задушил его голыми руками.

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