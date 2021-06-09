Задушил руками: 22-летний сибиряк пойдет под суд за убийство своего знакомого

22-летнего сибиряка обвиняют в убийстве своего знакомого. Фото: Кадр из видео

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела против 22-летнего жителя деревни Бурмистрово в Искитимском районе. Его обвиняют в убийстве по статье 105 УК РФ.

— Установлено, что утром 5 октября 2020 года обвиняемый, будучи у себя дома, в ходе ссоры задушил руками своего 24-летнего знакомого. После чего вывез его тело за территорию поселка и скрыл, — пояснили в СУ СКР по Новосибирской области.

Сейчас сибиряка задержали, он признал свою вину в преступлении в полном объеме. Его уголовное дело с обвинительным заключением направили для рассмотрения в суд.

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