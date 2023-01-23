В Казани задержали самолет до Новосибирска из-за непогоды

Рейс до Новосибирска задержали из-за тумана.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
23 января в Казани задержали рейс S7 5036 до Новосибирска из-за неблагоприятных погодных условий в столице Татарстана. По данным местного Гидрометцентра, в отдельных районах города сильный туман.
По данным онлайн-табло казанского аэропорта, самолет уже вылетел в столицу Сибири. Расчетное время прибытия в Толмачево – 01:41. Изначально борт должен же был приземлиться в Новосибирске в 21:25.
Напомним, что в начале декабря 2022 года рейсы из Казани в Новосибирск были задержаны или отменены из-за штормового ветра и ледяного дождя.
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