Рейсы между Новосибирском и Казанью отменили и задержали из-за ледяного дождя

В Новосибирске отменили рейсы в Казань. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 12 декабря, в Новосибирске отменили все рейсы в Казань и обратно. Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе аэропорта Толмачево, аэропорт Казани был закрыт из-за непогоды. Штормовой ветер и ледяной дождь не утихал до 4 часов утра.

Один воскресный рейс задержали на 17 часов, указано на электронном табло аэропорта Толмачево. Пассажирам из Казани предоставили еду, напитки и размещение в гостинице.

Самолет авиакомпании S7 должен был взлететь в 21:25 еще в воскресенье, сейчас прибытие назначено на 17:01 в понедельник, 12 декабря. Полет длится около 3,5 часов – итоговая задержка составила 17 часов.

Несмотря на то, что буря утихла и аэропорт заработал, два рейса из Новосибирска и еще два из Казани отменены.

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