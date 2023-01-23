Из-за пробок в Новосибирске образовались огромные очереди на остановках

Люди встают в очереди на остановках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске из-за пробок на остановках образовались огромные очереди. 23 января улицы замело снегом и движение в городе было затруднено. Транспорт ходил реже, и не всем удавалось уехать вовремя.

— Я ждала трамвай на остановке у Площади Калинина, и даже там было много народу, раза в два больше, чем обычно. А на автобусных остановках там — вообще толпы. Люди встают в очередь, чтобы уехать, — рассказали КП-Новосибирск читатели.

Напомним, вечером пробки в Новосибирске достигли 10 баллов. Движение было затруднено на обоих берегах и по Октябрьскому и Димитровскому мосту в обе стороны.

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