Столкнувшиеся иномарки заблокировали движение на дамбе ГЭС в Новосибирске

Авария заблокировала проезд и спровоцировала серьезную пробку. Фото: АСТ-54

Вечером в понедельник, 23 января, на дамбе ГЭС столкнулись две иномарки. Авария заблокировала проезд и спровоцировала серьезную пробку, рассказали в группе «АСТ-54».

Участниками ДТП стали кроссовер Infiniti FX37 и универсал Mitsubishi Lancer. Из-за столкновения первую машину развернуло поперек дороги.

− Люди стояли на одном месте по 40 минут, не продвигаясь вперед, − сообщили в публикации.

Разгневанные местные жители, которые никак не могут попасть домой, продолжают активно оставлять негативные комментарии в соцсетях и на картах 2ГИС.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Новосибирск из-за снегопада сковали 10-балльные пробки.

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