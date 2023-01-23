В DNS ответили на возмущение сибирячки, которая нашла в айфоне чужую симку

Оказалось, что телефон раньше никому не принадлежал. Фото: Иван МАКЕЕВ

В магазине DNS ответили жительнице Новосибирска Алисе, которая нашла в купленном айфоне чужую сим-карту. Девушка решила, что это указывает на то, что телефон уже раньше кому-то принадлежал.

— Айфон я купила в Кемеровской области. Уточнила, что мне нужен именно новый телефон, отдала 87 тысяч, — рассказывала девушка КП-Новосибирск.

Дома, открыв телефон, сибирячка обнаружила там чужую симку. Возмущенная девушка решила пробить номер и нашла, как она думала, бывшую хозяйку телефона, которая рассказала, что продала гаджет за 47 тысяч рублей. Однако потом выяснилось, что произошло недоразумение.

— Когда я пробивала номер, то случайно ввела лишний ноль. И получилось, что это был не номер той девушки. В магазине мне потом пояснили, что эта симка используется для проверки. Сверили серийный номер на коробке и в самом телефоне, айфон ранее не активирован, — ответила девушка.

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