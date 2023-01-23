Вот так сюрприз! Жительница Новосибирска нашла в новом айфоне сим-карту прошлой хозяйки

В айфоне оказалась сим-карта бывшей хозяйки. Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Новосибирска по имени Алиса купила новый айфон в магазине цифровой и бытовой техники. Каково было удивление девушки, когда внутри она обнаружила сим-карту прошлой хозяйки. Подробностями истории Алиса поделилась с КП-Новосибирск.

− Айфон я приобрела в Кемеровской области для личного пользования. Перед покупкой уточнила, что мне нужен абсолютно новый телефон. По документам и чеку все было так. Отдала за айфон 87 тысяч рублей, − рассказала КП-Новосибирск Алиса.

Уже дома сибирячку ждал неприятный сюрприз. Открыв слот для сим-карты, девушка нашла там чью-то «симку». С помощью специального приложения Алиса вычислила бывшую хозяйку телефона и списалась с ней. Оказалось, что ранее та продала свой смартфон.

− Включать айфон мы не стали. Сразу написали жалобу и попросили заменить телефон на новый. Вот жду, когда поступит ответ от самого магазина, − добавила Алиса.

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