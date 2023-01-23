Глава СК Бастрыкин запросил доклад по «делу о 1500 квартирах» в Новосибирской области

Чиновникам дали условный срок. Фото: Мария НОВИКОВА

Глава Следственного комитета Новосибирской области Александр Бастрыкин поручил доложить ему о материалах «дела о 1500 квартирах». Обращение по этому вопросу ему отправил житель региона.

— Мужчина сообщает о местном предпринимателе, признанном виновным в участии в мошеннических схемах при реализации муниципальных квартир с октября 2008 по сентябрь 2014 года. Уголовное дело рассматривалось судом более трёх лет, при этом в приговоре количество объектов, проданных чиновниками преступным путём, снизилось с 1500 до 50, соответственно — уменьшился ущерб, причинённый бюджету, — сообщили в приёмной Председателя СК России.

Напомним, следствие по этому делу началось в далеком январе 2015 года. Столичные правоохранители раскрыли коррупционную схему новосибирских чиновников. Те наживались на муниципальных квартирах — отдавали их риелторам подешевле, а те выгодно перепродавали, разница в стоимости шла в навар сообщникам.

В итоге чиновникам дали условный срок и оштрафовали. Но людей это не устроило.

— Александр Бастрыкин поручил и. о. Руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Николаевичу Бадулину представить подробный доклад по озвученной публичном пространстве ситуации, — добавили в ведомстве.

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