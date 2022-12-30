В Новосибирске суд оставил на свободе чиновников по «делу о 1500 муниципальных квартирах»

Все обвиняемые по делу отделались условными сроками. Фото: Мария НОВИКОВА

Бывшую чиновницу мэрии, а также ее зама и их предпринимательницу не стали лишать свободы за махинации с муниципальным жильем, хотя признали виновными. Центральный районный суд Новосибирска сегодня поставил точку в деле о хищении полсотни квартир. Хотя изначально оно называлось более громко "дело о хищении 1500 квартир". Согласно изначальным докладам борцов с коррупцией, чиновники вместе с риелторами годами наваривались на муниципальном жилье. Его, мол, продавали агентству недвижимости по цене на 30 - 50% ниже рыночной, а сэкономленные средства делили.

Ошеломляла масштабность - 1500 «похищенных» квартир! Скандал в очередной раз прославил Новосибирск на всю Россию. Но за годы количество квартир существенно уменьшилось.

- Участники преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием мэра города Новосибирска, незаконно завладели правами на 52 квартиры, принадлежащие муниципальному образованию. В целях сокрытия своих действий обвиняемые сначала оформляли права на квартиры на приисканных ими граждан. А в последующем отчуждали эти объекты уже по рыночной стоимости добросовестным покупателям, - описал схему, по которой действовали фигуранты, начальник Отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры Новосибирской области Павел Илык.

Как следует из материалов дела, махинации обвиняемые проворачивали с октября 2008 по сентябрь 2014. Мэром Новосибирска в то время был Владимир Городецкий. Его, кстати, допрашивали в качестве свидетеля по этому делу. Экс-начальнице городского комитета по жилищным вопросам Светлане Стыниной, её заместителю Андрею Гудченко, а также предпринимательнице Елене Камерзановой предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. По подсчетам следователей, ущерб превысил сто шестьдесят миллионов рублей.

162 тома материалов, собранных сотрудниками СКР, судья изучала больше трех лет. Оглашать приговор начала еще в среду, закончила - в последний рабочий день уходящего года.

В итоге все подсудимые отделались условными сроками. Экс-чиновников Стынину и Гудченко приговорили к трем с половиной годам и штрафу в 500 тысяч рублей каждого. Камерзановой дали на полгода меньше, в доход государства предпринимательница заплатит 300 тысяч.

На вопрос журналиста КП-Новосибирск, как они оценивают приговор, Светлана Стынина отмахнулась и бросилась в объятия пришедшего поддержать ее на финальное заседание супруга. А Елена Камерзанова заявила:

- Я предприниматель. Меня, так сказать, взяли до кучи. Я покупала и продавала эти квартиры, как любой товар. Я платила деньги, я их продавала, как в любом магазине. А через 10 лет ко мне пришли и сказали, а вы не имели права.

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