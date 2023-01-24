Новосибирская цветочница получила условный срок за стрельбу во дворе на Первомайке

Стрелявшая получила условный срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске пьяная предпринимательница устроила стрельбу во дворе на Первомайке и угрожала соседке. Скандал случился днем 27 августа 2022 года, около 16:00, возле дома 12 на улице Красный факел.

По данным следствия, 38-летняя подсудимая приехала во двор с мужем и знакомым, стала стрелять в воздух из пневматического ружья. Соседи стали жаловаться на выстрелы из окон, но женщина их не слушала. На шум спустилась одна из местных жительниц – инспектор ПДН.

- Инспектор ПДН не при исполнении вышла во двор и сделала замечание, на что подсудимая достала травматический пистолет, стала угрожать и пошла в сторону соседки. Потерпевшая вынуждена была спрятаться в подъезде, – рассказала КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

Полиция задержала дебоширку. Сперва она не признала вину. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Женщина ранее не была судима, воспитывает двух детей и руководит ИП по торговле цветами, растениями и семенами.

- Первомайский районный суд назначил подсудимой три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Приговор в законную силу не вступил, - прокомментировали в прокуратуре.

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