В Новосибирске женщина устроила стрельбу из пистолета во дворе на Первомайке

Женщина устроила стрельбу из пистолета, похожего на "ПМ" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сибирячка устроила стрельбу во дворе и угрожала пистолетом соседке. Скандал случился днем 27 августа 2022 года, около 16:00, возле дома 12 на улице Красный факел.

По данным следствия, нетрезвая женщина достала из машины пистолет, схожий с пистолетом Макарова и устроила стрельбу в воздух. Соседка сделала ей замечание, тогда подозреваемая направила пистолет на нее.

- Подозреваемая два раза выстрелила в воздух, затем направила пистолет в сторону потерпевшей, никто не пострадал. Полиция задержала женщину, вину она не признала. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

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