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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 12:56

В Новосибирске женщина устроила стрельбу из пистолета во дворе на Первомайке

Женщине грозит до семи лет колонии за хулиганство
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Женщина устроила стрельбу из пистолета, похожего на "ПМ"

Женщина устроила стрельбу из пистолета, похожего на "ПМ"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сибирячка устроила стрельбу во дворе и угрожала пистолетом соседке. Скандал случился днем 27 августа 2022 года, около 16:00, возле дома 12 на улице Красный факел.

По данным следствия, нетрезвая женщина достала из машины пистолет, схожий с пистолетом Макарова и устроила стрельбу в воздух. Соседка сделала ей замечание, тогда подозреваемая направила пистолет на нее.

- Подозреваемая два раза выстрелила в воздух, затем направила пистолет в сторону потерпевшей, никто не пострадал. Полиция задержала женщину, вину она не признала. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

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