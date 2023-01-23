Глобальное потепление: глава Гидрометцентра заявил о температурной аномалии в Новосибирской области

В Новосибирскую область придет аномальное потепление. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Синоптики ждут аномального потепления на последней неделе января в нескольких регионах России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В конце января температурные качели с повышением на 8-12 градусов выше нормы прошлых лет ждут в Свердловской, Омской, Томской, Новосибирской, Кировской, Нижегородской областях и других регионах.

Мягкая и теплая погода без сильных перепадов ожидается в течение всей недели. Аномальное тепло несут воздушные массы из Атлантического океана, сообщил Роман Вильфанд.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в области ожидаются метели с резким потеплением на рабочей неделе. В Новосибирске всю неделю будет около – 9 градусов.

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