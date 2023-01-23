Температурные качели с метелями накроют Новосибирскую область

В Новосибирскую область пришло резкое потепление после морозов. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Новосибирске с 23 января начнутся температурные качели. С 30-градусных морозов в выходные температура резко поднимется до – 9 в первые рабочие дни. Об этом сообщают в Западно-Сибирском гидрометцентре.

В понедельник в некоторых районах области порывы ветра могут достигать 19 метров в секунду, температура поднимется до – 4 градусов. Во вторник температура может вновь опуститься до – 23 градусов.

По данным синоптиков «Яндекс Погоды», далее всю неделю в Новосибирске продержится температура около – 9 градусов.

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