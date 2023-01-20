До -39: на выходных Новосибирскую область скуют морозы

Морозы до -39 градусов придут в Новосибирскую область на выходных.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Морозы до -39 градусов придут в Новосибирскую область на выходных. Такой прогноз опубликован на сайте Западно-Сибирского УГМС.
В субботу, 21 января, синоптики обещают -23…-28 в ночное время. Местами похолодает до -35. По западу будет теплее – до -21.
Днем столбик термометра может опускаться до отметки -28 градусов.
− В отдельных районах небольшой снег. Местами порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду, − рассказали синоптики.
Воскресенье, 22 января, тоже будет морозным. Ночью обещают до -32, местами − до -39. По западу -17…-22.
В дневное время прогнозируют -16…-21. Осадков практически не будет, только по западу пройдет небольшой снег.
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