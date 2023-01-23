Трамваи встали в очередь на площади Маркса в Новосибирске из-за сломанного токоприемника

На площади Маркса собралась пробка, потому что у одного из трамваев сломались «рога».
Фото: Василий Вахрин
Утром в понедельник, 23 января, в Новосибирске на площади Карла Маркса у одного из трамваев сломались «рога». За ним выстроилась очередь из составов, движение было затруднено.
– На данный момент движение восстановлено, – сообщили КП-Новосибирск в филиале ГЭТ № 4 «Левобережный трамвайный».
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в новосибирских троллейбусах установят систему распознавания лиц.
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