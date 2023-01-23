Военнослужащий Владимир Бутин из Новосибирской области погиб на спецоперации

В Новосибирской области похоронили погибшего на СВО военнослужащего. Фото: Алексей БУЛАТОВ / пресс-служба администрации Сузунского района.

В Сузунском районе Новосибирской области простились с погибшим в ходе специальной военной операции Владимиром Бутиным. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Герой погиб 14 декабря в ходе выполнения боевых задач. Его похоронили 21 января, в местном доме культуры прошел траурный митинг. Проститься с Владимиром пришли родные, друзья, военнослужащие, представители власти и неравнодушные жители района.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в селе Мереть простились с сержантом Сергеем Максимченко, который погиб на СВО.

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