В Новосибирской области простились с сержантом, погибшим при СВО

Военнослужащего похоронили в селе Мереть. Фото: Администрация Сузунского района.

В Сузунском районе Новосибирской области простились с сержантом Сергеем Максимченко, погибшим в ходе спецоперации. Некролог о нем опубликовали на сайте районной администрации.

— Прощание состоялось в Меретском Доме культуры. Проститься с земляком пришли родные и близкие, друзья, односельчане, и.о. Главы Сузунского района Александр Осипов, главы муниципальных образований Сузунского района, представители администрации, военный комиссар Сузунского района, представители войсковой части, — сказано на сайте.

И.о. главы Сузунского района выразил соболезнования родителям:

— Память о вашем сыне навсегда останется в наших сердцах. Имена героев, которые отдали жизнь за нашу Родину, будут в одном ряду с именами воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Вечная слава герою! Пусть земля ему будет пухом! — сообщается в некрологе.

С воинскими почестями Сергей Николаевич Максимченко был похоронен в селе Мереть. Пришедшие попрощаться почтили память военнослужащего минутой молчания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер