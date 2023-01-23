Новая авиакомпания запустит рейсы из Узбекистана в Новосибирск

В Новосибирск начнут летать самолеты из Узбекистана. Фото: Александр ГЛУЗ

Из Узбекистана в Новосибирск начнут летать самолеты новой авиакомпании Panorama Airways. Национальный авиаперевозчик запустил рейсы в другие страны в декабре прошлого года, и уже с февраля 2023 года отправит самолеты в несколько российских городов, в том числе Новосибирск.

Билеты можно приобрести на сайте Aviasales по цене около 13 тысяч рублей с багажом в одну сторону. Начиная с 3 февраля, по пятницам будут курсировать чартерные рейсы из Новосибирска. Вылет запланирован на 03:20, самолет будет в пути 3 часа.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что из Узбекистана в Новосибирск вновь запустят поезда после 2-летнего перерыва из-за пандемии коронавируса.

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