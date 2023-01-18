Из Узбекистана в Новосибирск вновь запустят поезда

Курсировать поезда до Ташкента начнут со 2 февраля.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Со 2 февраля начнет курсировать международный поезд №369/370 по маршруту Ташкент — Новосибирск — Ташкент. Об этом сообщили в пресс-службе «Узбекистон темир йуллари».
Из Ташкента поезд будет уходить в 16:05, прибытие в Новосибирск в 04:58. Дорога займет 2 дня 12 часов 53 минуты.
В обратном направлении из Новосибирска поезд будет отбывать в 10:42, прибытие в Ташкент в 05:32.
Напомним, что с 1 января запустили прямые электрички из Новосибирске в Татарск. Курсирует она ежедневно. Время в пути — около 6,5 часов.
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