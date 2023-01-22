В Новосибирске возбудили уголовное дело на парней, которые разбили табло лифта и обокрали машину

Воришки раскурочили лифт и обокрали машину. Фото: кадр из видео

Двух парней, которые неделю назад орудовали на улице Одоевская в Первомайском районе, задержала полиция. Вандалами в балаклавах оказались двое 19-летних юношей, один из которых уже был судим за кражу.

— На камеры попало, как соучастники зашли в подъезд, зашли к одному из них домой, надели балаклавы. При этом они повредили лифт. Далее подозреваемые вышли во двор и направились к автомобилям, разбили стёкла руками, забрали имущество и скрылись, — сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что воришки забрали из авто сумку с дорогими инструментами. Сумма ущерба пока устанавливается, но известно, то похищенное парни сбыли. А на преступление решились ради денег. Сейчас в отношении них возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Также подозреваемым избрали меру пресечения — подписку о невыезде.

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