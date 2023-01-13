«Раскурочили лифт и ограбили машины»: в Новосибирске разыскивают двух парней в балаклавах

Воришки раскурочили лифт и обокрали две машины. Фото: кадр из видео

В Новосибирске на улице Одоевского два парня в балаклавах раскурочили лифт, а также вскрыли пару машин, вытащив из них дорогие инструменты. Произошел инцидент в ночь с 7 на 8 января, молодые люди попали на камеры видеонаблюдения. Информация о воришках появилась в паблике ВКонтакте «Моя Первомайка».

— Неизвестные сначала зашли во второй подъезд дома №1/2 по улице Одоевского. Примерно через час они вышли вместе с электронным табло из лифта, видимо, прихватив его на память, — сообщили очевидцы.

После кражи панели воришки попробовали вскрыть один из автомобилей, припаркованных у соседнего дома, но не смогли. Через несколько часов они вернулись к приглянувшейся машине уже в балаклавах, разбили стекло и вытащили из иномарки сумку с дорогими инструментами.

Через полчаса после кражи на Одоевского произошло аналогичное преступление на улице Твардовского, 8. Оба пострадавших написали заявления в полицию.

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