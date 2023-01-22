В Новосибирске по-прежнему не убрали кровь погибших парня и девушки с тротуара на Орджоникидзе

На тротуаре по-прежнему видны следы крови. Фото: atas.info.

В Новосибирске на улице Орджоникидзе по-прежнему не очистили тротуар от следов крови, которые остались после трагедии. На этом месте погибли парень и девушка.

По словам очевидцев, прохожие обходят это место стороной, с опущенными глазами.

Напомним, трагедия произошла вечером 20 января. 16-летняя девушка выпала из окна здания прямо на случайного прохожего, 17-летнего парня. Школьника доставили в реанимацию, но он скончался через несколько часов от многочисленных тяжелых травм. Как выяснилось, в роковой момент он шел из парикмахерской в магазин за продуктами. Родители погибшего парня рассказали, что он занимался хоккеем и подавал большие надежды.

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