В новосибирской маршрутке №11 поднимут проезд до 40 рублей

Сейчас проезд составляет 35 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В маршрутке №11, которая ходит от поселка Северный до новосибирского планетария, поднимут цены. Об этом сообщили читатели КП-Новосибирск.

— В связи с увеличением стоимости дизельного топлива, запчастей и расходных материалов, с 1 февраля 2023 года мы вынуждены увеличить стоимость проезда до 40 рублей, — гласит объявление внутри салона маршрутного такси.

С 1 февраля проезд повысится. Фото: Анна ПАШАГИНА

Сейчас проезд в нем стоит еще 35 рублей.

Напомним, в январе проезд подорожал на 5 рублей в нескольких маршрутках Советского района.

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