В Новосибирске подорожает проезд в маршрутках Советского района

В январе 2023 года подорожает проезд в маршрутках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В январе 2023 года подорожает проезд в маршрутках. Объявления об этом уже появились в салонах транспорта в Советском районе города.

Так, на 5 рублей подорожал проезд в маршрутке № 91, курсирующей от ТЦ на улице Демакова до Речного вокзала. Теперь тариф там 55 рублей.

Как сообщает издание «Родные берега», в маршрутках № 7 (Котельная — улица Белоусова) и № 43 (Общественный торговый центр на ул. Демакова — улица Белоусова) проезд должен подорожать на 5 рублей с 15 января. Так, в маршрутке номер 7 проезд теперь обойдется в 35 рублей, а в 43 — 40 рублей.

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