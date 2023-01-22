«В небе появится немигающая точка»: новосибирцы увидят полет МКС с Анной Кикиной

Полет космической станции можно будет увидеть по два раза каждый день. Фото: Роскосмос.
В небе над Новосибирском до 4 февраля вновь можно наблюдать пролеты Международной космической станции. Там сейчас работает первый космонавт из Новосибирска Анна Кикина.
— Каждый день до 4 февраля включительно каждый вечер можно будет наблюдать и по два пролёта станции. Ищите в указанное время в нужном направлении белую, плавно движущуюся немигающую точку — это и есть МКС! — сообщили в Большом новосибирском планетарии.
Яркость станции будет несколько раз меняться. Астрономы предупреждают: не нужно пугаться того, что станция словно появляется и постепенно исчезает. Она всего лишь заходит в тень Земли и становится не видна.
Напомним, Анна Кикина постоянно делится тем, что происходит на станции. В последний раз она показывала, как выглядит космическая еда и что входит в ее рацион на борту.
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