Суп в пакете и жидкая соль: новосибирский космонавт Анна Кикина показала, что едят на МКС

В рационе у космонавтов самые разные продукты. Фото: Кадр из видео\Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина показала, чем она и ее коллеги питаются во время пребывания на Международной космической станции. Рацион у космонавтов оказался довольно богатым.

Вместо тюбиков с готовой пищей, которые приходят на ум при упоминании еды в космосе, в нынешних экспедициях основу «космического меню» составляют сублимированные продукты в пластиковых герметичных пакетах и блюда в металлических консервных банках.

— У нас есть сублимированные напитки, которые необходимо заправлять водой, творог, каши, вяленые продукты, вторые блюда в консервных банках, сублимированные супы в пакетиках, салаты и закуски. В рационе у нас есть и мясо, и рыба, и курица. Есть много сублимированных или сушеных фрутов, орехи, джемы, печенье. Еще у нас также есть различные соусы, специи, джемы, печенье, орехи. А вот масло, перец и соль у нас находятся в жидком виде, — показывает Анна разнообразие стола на МКС.

Напомним, уроженка Новосибирска Анна Кикина — единственная женщина-космонавт в современном отряде Роскосмоса. Известно, что в эту экспедицию Анна Кикина отправилась по программе МКС Роскосмос и nasa. Она предполагает перекрестные полеты трех российских космонавтов на американских кораблях и трех американских космонавтов на российских.

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