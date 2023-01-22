«Погода огорчала, но я не сдался»: астроном из Новосибирска сфотографировал самую яркую комету 2023 года

Эта точка на необработанном фото - комета C/2022 E3 (ZTF). Фото: Андрей Никифоров.

Старший методист Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров сфотографировал комету C/2022 E3 (ZTF), которая приближается к Земле. Небо было затянуто облаками, однако космическую пришелицу удалось поймать в кадр.

В соцсетях астроном выложил одиночный кадр, еще не обработанный.

— Погода не радовала прогнозами на неделю вперед. И только сегодня ночью был просвет. Наблюдения осложнились из-за дымовой завесы ТЭЦ. Она проходила на небе в том месте, где находилась хвостатая гостья! Но я не сдался и дождался утра. Комета вышла из облачной дороги! Счастье! Наслаждаюсь видом кометы с яркостью +6 звездных величин. Когда будет следующая ясная ночь, не известно. Однако скоро начнет появляться растущая Луна, а это говорит о засветке, — написал Андрей Никифоров в соцсетях.

Напомним, комета C/2022 E3 (ZTF) приближается к Земле раз в 50 тысяч лет. Ученые открыли ее только в 2022 году. У кометы необычная зеленая голова и желтый хвост. На небосводе ее будет видно до февраля.

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