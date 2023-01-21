Появилось видео ДТП с семью машинами и загоревшимся автобусом на Димитровском мосту

На Димитровском мосту произошло массовое ДТП. Фото: "АСТ-54"

Появилось видео ДТП с семью машина и загоревшимся автобусом на Димитровском мосту. Произошла авария вечером в субботу, 21 января.

Судя по кадрам видео, серьезно пострадали только несколько машин. Одну из них сильно покорежило, спасатели заливают ее огнетушителем. Автобус развернулся почти перпендикулярно мосту. Сильные вмятины видны только на передней его части.

Напомним, что пока известно только об одном пострадавшем, который находился в «Тойоте». Все 40 пассажиров автобуса не пострадали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер