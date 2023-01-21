«Приходим домой, а она возле двери сидит»: в Новосибирске свинка, убегавшая от полицейских, сама вернулась домой

Свинка сама вернулась домой после ночи гуляний. Фото: "На ОбьГЭСе"
В Новосибирске свинка, которая ночью, 21 января, сбежала от хозяина, вернулась домой. По словам владельца, — пришла она сама.
— Я только вчера двух привез. Это маленькая годовалая ночью убежала. Дырочку нашла и сбежала. Ее пол ОбьГЭСа гоняли всю ночь. А сегодня в обед домой приходим, а она возле двери стоит. Нашлась, — рассказал КП-Новосибирск хозяин свинки.
Мужчина пояснил, что свинья дикая. Он давно мечтал о таких и вот привез: двух свинок и кабанчика. Одна из свинок как раз и сбежала, наделов шума. Даже стала героем ролика — очевидцы засняли, как ее сопровождал полицейский патруль.
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